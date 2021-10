Marchegiani: “Dzeko-Lautaro è la coppia titolare. Quattro cambi e dopo 30” gol”

L'ex portiere ha parlato a Sky Calcio Club della vittoria dell'Inter con il Sassuolo e delle sostituzioni fatte da Inzaghi

"L'Inter ha cambiato la squadra e dopo 30'' ha cambiato la partita. Difficile dire se siano state le sostituzioni o quel gol. Il Sassuolo non ha più avuto la forza per controbattere. Dzeko-Lautaro la coppia titolare. Fallo Handanovic? Non può essere che l'abbiano interpretato come fallo non da espulsione e quindi il Var non può intervenire?