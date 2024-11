Luca Marchegiani, su Skysport, ha parlato del pari tra l'Inter e il Napoli e ha sottolineato innanzitutto: «Conte ha dato riferimenti fissi, Politano quasi a uomo su Bastoni per favorire il duello e reagire alla sconfitta con l'Atalanta. La partita è stata equilibrata, non bene da un punto di vista tecnico, l'Inter ha avuto più occasioni ma pure l'ultima di Simeone è stata un'occasione importante».

«Meret ha giocato bene e non ha dovuto fare conclusioni difficilissimi, le conclusioni dell'Inter erano tutte a figura. Il problema è che Calhanoglu la colpisce di collo e tende ad allontanarsi la palla. Ci vuole più forza per deviarla perché la palla scende. La classifica? È più colpa di chi non è scappato via, l'Inter, il Napoli che ci ha provato, all'inizio sembrava la Juventus che poi non si è confermata rispetto all'inizio stagione straordinario. Questo ha favorito Fiorentina e Lazio che stanno facendo bene, benissimo, rispetto all'aspettativa e al valore e sono lì giustamente», ha aggiunto l'ex portiere della Lazio.