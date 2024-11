Inter, Calhanoglu: “Serata sfortunata, mi spiace. Le statistiche però dicono tutto”

Spazio alle parole dei protagonisti nel post gara di Inter-Napoli. In conferenza stampa al Meazza arriva anche Hakan Calhanoglu, insieme a Simone Inzaghi, per parlare dei 90' di San Siro. Qui le sue considerazioni: "Stasera potevo essere MVP, però non è successo. Mi spiace per quello che è successo, per noi era importante vincere, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo dominato, sia nel primo tempo che nel secondo. E' stata una serata un po' sfortunata".