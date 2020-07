Nel corso di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha parlato del cammino dell’Inter di Antonio Conte in Serie A: “Rimpianti Inter? C’è un dato che va valutato. La Juventus ha perso punti sempre quando già sapeva il risultato delle altre e sapeva che avevano steccato. Non ha mai rischiato, non c’è la controprova di cosa sarebbe successo con le avversarie più a ridosso”.