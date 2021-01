Nel corso di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha commentato il pareggio dell’Olimpico tra Roma-Inter. Questo il giudizio dell’ex portiere: “A me non convince tanto come sta usando Perisic in questo momento, non gli dà quello che servirebbe. Non è la prima volta che Conte usa Perisic in quel ruolo lì. Hakimi? La caratteristiche che soddisfa di meno l’allenatore è la fase difensiva“.

(Sky Sport)