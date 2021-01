VIDEO / Roma-Inter 2-2: Hakimi lancia i nerazzurri Mancini non si arrende

ROMA – Termina 2 a 2 l’incontro tra Roma e Inter allo stadio Olimpico. Un pareggio che alla fine per i valori espressi in campo probabilmente è il risultato più giusto ma l’Inter può recriminare per le troppe occasioni sprecate soprattutto in avvio di gara. Passa in vantaggio la Roma com Pellegrini che trova nella deviazione decisiva di Bastoni la rete che porta avanti i giallorossi. Inter che nella ripresa approccia al meglio e ribalta il risultato con Skirniar e la giocata straordinaria di Hakimi. Conte si copre, fuori Lautaro dentro Perisic e l’apporto del croato accanto a Lukaku è nullo. Cede Vidal, fuori Hakimi entrano Kolarov e Gagliardini nel momento di maggior pressione dei giallorossi che porta al pareggio di Mancini nei minuti finali.

L’Inter non tiene il passo del Milan che ora è avanti 3 punti in classifica con la Roma che mantiene il passo per i primi posti.