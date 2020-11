Marchegiani: “L’Inter non ha problemi se gioca su ripartenza. Il salto di qualità…”

«L’allenatore quando capisce che ci sono malumori e diversi modi di pensare negli spogliatoi deve chiarire. Non può essere la normalità, deve essere una situazione che succede di tanto in tanto. Se all’Inter si sono parlati nello spogliatoio ha funzionato. Credo che nella buona prestazione ci sia stata una buona situazione in campo. Quando ha trovato subito gol l’Inter si è messa subito in condizione di fare la partita e bene. Può finire poi con un altro risultato. Ottime prestazioni individuali, ma era una di quelle partite dove la squadra interista fa bene». Questo è quanto Marchegiani ha sottolineato a Skysport sulla partita dei nerazzurri contro il Sassuolo.

-L’accerchiamento di cui parla Conte?

Quello di cui parla secondo me non è solo un accerchiamento dall’esterno. Non la capisco tanto bene chi voglia punzecchiare. Che responsabilità vuole assegnare. Io ho una grande stima di Conte allenatore e di Conte uomo, lo conosco da quando giocava. Ha bisogno di questo. Per dare alla squadra quello che serve ha bisogno di coesione. Il discorso tattico è un’altra cosa. Il problema dell’Inter non è quando può difendere bene e ripartire, lo ha sempre fatto bene. Deve fare il salto di qualità quando deve attaccare e creare.

(Fonte: Skysport)