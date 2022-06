Marchegiani: “Inter, Inzaghi può far coesistere Lukaku-Dybala-Lautaro. Acerbi…”

Marchegiani, niente tridente per la prossima Inter, quindi?

"Il calcio che Inzaghi conosce meglio non prevede tre giocatori di questo tipo tutti insieme. Va però detto che uno dei suoi pregi migliori è quello di saper coinvolgere più giocatori possibili, lo ha sempre fatto: è una delle sue prerogative. Poi c'è sicuramente un canale aperto molto forte con la dirigenza nerazzurra".

"Con Lautaro e Lukaku l'Inter ha già vinto uno scudetto, quindi direi loro due. Antonio Conte aveva puntato sulla creazione di campo aperto per Romelu, che in Italia è travolgente. Anche Dybala, però, si sposa bene con entrambi. Lo svantaggio di averli tutti è farli coesistere, il vantaggio è combinarli come si vuole: hanno caratteristiche diverse e complementari. La società, questo sì, dovrà lavorare affinché chi resta fuori 'stia buono'".