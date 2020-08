Marchetti: “Altissimo muro Inter intorno alla rottura. Conte lancia piccoli segnali”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti è tornato sulla vittoria dell’Inter contro il Getafe ieri sera: “L’Inter vince, convince e passa il turno. E la tregua fra Conte e dirigenza nerazzurra non solo regge ma produce risultati. L’Inter al momento fa muro, alto altissimo intorno alla rottura che si è consumata dopo la partita di Bergamo. Non si parla più del confronto che ci sarà a fine stagione. Ed è giusto così. Conte – molto più che con le dichiarazioni all’ANSA – lancia comunque dei piccoli segnali al club facendo i complimenti per l’operazione Sanchez. Se sarà vero e proprio disgelo lo scopriremo più avanti: alla fine dell’avventura europea. E quindi – si spera, soprattutto in casa nerazzurra – il più tardi possibile. Non per la paura di chiarire, ma per arrivare a un trofeo”.