Marchetti: “Calciomercato dopo il Coronavirus? Due strade per risparmiare”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato di come potrebbe cambiare il calciomercato al termine della pandemia Coronavirus: “Il mercato cambierà: non soltanto per i prezzi dei giocatori e per le contrattazioni. Questo è fin troppo ovvio. Caleranno i prezzi medi (le star forse si manterranno in standard elevati), caleranno i salari medi. Ma cambierà probabilmente anche il modo di approcciarsi al mercato delle società italiane. Ci saranno due strade per risparmiare: fare un ottimo scouting, e quindi cercare sempre di anticipare i concorrenti, non solo sul cartellino ma anche sull’età. Oppure non comprare. E’ qui che arriverebbe il cambio culturale. Perché finora il trend dell’Italia è stato un trend molto esterofilo, il più esterofilo del Big5. Almeno questo è quello che emerge dallo studio del CIES, che ha analizzato per tre anni tutti i giocatori dei campionati più importanti in Europa per cercare di capire quanti esordienti erano stati acquistati da paesi stranieri (e quindi eventualmente da dove) e quanti invece formati direttamente nel paese in cui hanno esordito”.