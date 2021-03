Marchetti: “Inter, Dimarco può tornare. Rinvio? Scelta per salvaguardare…”

Le dichiarazioni del giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato Luca Marchetti sul futuro di Dimarco e il rinvio di Inter-Sassuolo

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in collegamento sulle frequenze di Radio Marte: "Il rinvio di Inter-Sassuolo? La decisione dell’Asl è stata presa per salvaguardare l’incolumità pubblica e di certo non per gli interessi di un club".