Marchetti: “Rigore Inter? Irrati non poteva non darlo al monitor. Zakaria-Bastoni…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha commentato gli episodi arbitrali di Juventus-Inter

“Non poteva non dare il rigore all’Inter Irrati quando è andato al monitor. Bisogna capire se il Var poteva intervenire e se l’arbitro non aveva davvero visto il fallo: in tal caso, non lo avrebbe dovuto chiamare. Poi, sulla ribattuta, è stato fischiato un fallo inesistente: il Var, rivedendolo, si è accorto che De Ligt è entrato prima di tutti in area, per questo ha fatto ribattere il penalty. Ecco perché i vertici arbitrali hanno approvato l’operato. L’unica problematica è se fosse un chiaro ed evidente errore dell’arbitro”.