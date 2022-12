Marchetti: “Inter, c’è già il nome del possibile sostituto di Handanovic. Onana…”

“Sul fronte Inter c’è la scadenza di Handanovic, sta cercando altri portieri perché non è sicura della permanenza di Handanovic. Parliamo del capitano nerazzurro, si merita tutta l’attenzione che gli dedicherà la società ma poi bisognerà fare una scelta. Sommer è l’opzione migliore a parametro zero per giugno, in porta bisogna stare tranquilli. Onana ha fatto bene, ma anche col Camerun ha dimostrato che può avere dei passaggi a vuoto. Sommer sicuramente piace, ma attenzione alla concorrenza. Per esempio l’infortunio di Neuer può portare il Bayern a cercare un’occasione come Sommer"