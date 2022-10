Marchetti: “Inter, tre elementi per la svolta. Sovvertito un pronostico scritto”

Le considerazioni del giornalista sui nerazzurri nel suo editoriale per TMW

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato del momento dell'Inter dopo il pareggio di ieri con il Barcellona. Queste le sue considerazioni: "Ora l’Inter è a un passo da una qualificazione che sembrava sfumata, prima di giocare con il Barcellona, a causa del trend e della negatività intorno alla squadra. La fiducia che non è mai venuta meno della società e della proprietà nei confronti di Inzaghi, il lavoro sul campo secondo delle idee molto chiare e definite già dalla passata stagione e la grande voglia di rivalsa dei giocatori, ha fatto il resto.

Ha sovvertito un pronostico che sembrava scritto e che (forse) non avrebbe neanche regalato troppi scossoni. Forse al mondo nerazzurro 10 giorni fa sarebbe bastato perdere dignitosamente con il Barcellona che sembrava inarrestabile. E invece… dopo poco più di una settimana l’Inter si ritrova a 3 punti dalla qualificazione. Addirittura a una qualificazione toccata con mano, proprio nello scontro diretto. La vittoria a san Siro è servita per ridare animo alla squadra. La partita di Barcellona è servita per dare consapevolezza. Sono quelle partite che possono segnare la svolta di una stagione".