Marchetti: “Inter, che entusiasmo per Lukaku! Skriniar-PSG? Nessuna novità ma…”

"È stato il Lukaku day, senza dubbio. Il giorno del ritorno, delle visite mediche, del bagno di folla. Dei video sulla terrazza della sede dell’Inter, della chiacchierata con il presidente Zhang. Dei sorrisi larghi così come se davvero si fosse ritornati a casa. E’ stato bello vedere le immagini di entusiasmo intorno al gigante nerazzurro, bello toccare con mano l’entusiasmo che il mercato può generare. Anche se per primo Lukaku sa che una parte della tifoseria va convinta ulteriormente con le prestazioni sul campo: nel frattempo lui ha dimostrato quanto la forza di volontà possa essere determinante anche nelle trattative (unita naturalmente alla diplomazia fra le due società tenuta dai dirigenti nerazzurri e dal suo avvocato). Lukaku ha un po’ oscurato l’altro arrivo in casa nerazzurra: Asllani che arriva in prestito dall’Empoli. Sorriso stampato in faccia, espressione furba. Trovarsi in mezzo a un bagno di folla (che naturalmente - non ce ne voglia - era lì per Lukaku più che per lui) gli ha fatto assaggiare cosa significa essere sbarcato all’Inter.