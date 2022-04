Marchetti: “Inter, ingeneroso gettare la croce su Radu. Nella testa ora…”

Il pensiero del giornalista a proposito di quanto accaduto ieri sera al Dall'Ara

Luca Marchetti, nel suo editoriale per TMW, è tornato sull'errore di Radu e sulla sconfitta dell'Inter a Bologna. Queste le sue considerazioni: "L’Inter si lecca le ferite. Perché quell’errore può davvero costare il campionato. Ora gettare la croce su un povero ragazzo che in questa stagione ha giocato veramente pochissimo, sarebbe davvero ingeneroso. Ma i fatti sono fatti. E senza quell’errore l’Inter avrebbe avuto quel punto in più che oggi, visto che si parla sempre di dettagli, può fare la differenza. Intanto nel morale. Perdere la partita che poteva significare il sorpasso ha un duplice effetto. Nella testa dei giocatori dell’Inter chiaramente di frustrazione: proprio nel momento in cui sembrava che tutto fosse tornato nella propria disponibilità (o per dirla come abbiamo sempre detto: passava dai propri piedi), proprio i piedi (di Radu) gliel’hanno tolta".