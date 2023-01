Marchetti: “Inter-Napoli? Metro inglese di Sozza, non ho rilevato…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Luca Marchetti, giornalista, ha parlato così dell'arbitraggio di ieri in Inter-Napoli: "L'arbitro Simone Sozza ha deciso di utilizzare un metro inglese e far correre su parecchi interventi che, magari, potevano anche essere sanzionati. E' successo, però, da una parte e dall'altra. L'Inter è sembrata più cattiva, ma il metro di giudizio sugli interventi è sembrato uguale. Non ho rilevato cose diverse. Nel finale, c'è stato qualche fallo di frustrazione: è normale. Nel complesso, c'è stata vigoria e non un eccesso di vigoria, ovvero quella che andrebbe sanzionata da regolamento. Tutte le squadre, d'altronde, soffrono la fisicità di avversari con rose costruite per prediligere la corporatura fisica anziché la tecnica".