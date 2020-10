Marchetti: “Sul mercato l’Inter ha fatto il percorso inverso alla Juve. Ha voluto…”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha spiegato la strategia operata dall’Inter, opposta a quella della rivale Juventus, che ha puntato sui giovani: “L’Inter ha fatto il percorso inverso. Ha voluto mettere esperienza. E al netto dell’operazione Hakimi ha preso tutti giocatori a zero o quasi (Kolarov, Vidal, il rientro di Perisic e Nainggolan, Darmian, la conferma di Sanchez). Giocatori in grado di poter dare a Conte quell’esperienza che mancava per essere ancora più vicini alla Juve”.