Marchetti: “Inter prova ancora a sondare Chalobah. Nerazzurri sicuri di…”

Luca Marchetti, nel corso del suo editoriale per TMW, ha parlato del mercato di Inter e Milan a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva. Questo l'aggiornamento su ciò che manca alle due milanesi: "L'Inter dopo aver bloccato Acerbi, prova a sondare ancora Chalobah, ma almeno è sicura di prendere il difensore che manca. Il Milan prova a stringere a centrocampo (Onana) e difesa (Tanganga) per completare l’organico. Senza particolari ansie, con la consapevolezza però di non lasciare nulla al caso, visto che si giocherà ogni tre giorni, da adesso in poi".