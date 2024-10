Marchetti: “L’Inter resta favorita per lo scudetto. Ma il rischio è che…”

Thuram è l’uomo in più per questa Inter che può fare la differenza?

“Lo era anche l’anno scorso, l’Inter è un bel collettivo che si basa su grandi individualità. Rimane la favorita per lo scudetto, ha bisogno di giocare al 100% perché se gioca al 70% rischia di essere aggredibile e subisce qualche gol di troppo. Aver già vinto il campionato può mettere l’Inter in una condizione di presunzione, si concede qualche sbavatura in più e se succede non è più la favorita perché Napoli e Juventus sono più feroci”.