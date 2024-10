Ieri primo allenamento dopo due settimane di stop per Nicolò Barella: la tabella del recupero del centrocampista dovrebbe portarlo tra una settimana ad allenarsi con la squadra, per essere a disposizione contro la Roma il 20 ottobre. Nessun problema alla caviglia dopo la botta di sabato per Marcus Thuram: non sono stati necessari approfondimenti medici”, si legge.