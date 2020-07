Marchetti: “Inter, Hakimi colpo che parla da solo. Per l’attacco strategie di alto livello”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato del mercato nerazzurro: “L’Inter vorrebbe ridurre ulteriormente il gap con la Juve. Hakimi è un colpo che parla da solo. Per il resto la società nerazzurra si sta attrezzando. Tonali nel mirino, Kumbulla in orbita. Per non parlare del discorso attaccante: Sanchez si giocherà le sue carte da qui fino a fine stagione e se si troverà un accordo economico l’Inter sarebbe anche intenzionata a comprarlo (chiaramente dipenderà anche dal rendimento del giocatore). Altrimenti comunque, a prescindere dalla vicenda Lautaro, bisognerà capire come rinforzare il reparto. Per il momento è presto per fare previsioni, ma le strategie dell’Inter sono decisamente di alto livello. Dicevamo di Lautaro: entro il 7 il Barca non pagherà la clausola. Fine della telenovela: non crediamo. Se un giocatore ti piace e ti chiami Barcellona ci provi fino alla fine, considerando anche che magari nel frattempo trovi il modo di risolvere i problemi di bilancio. Ma ora in Catalogna hanno altri problemi, visto che la stagione non sta andando esattamente come avrebbero voluto…”.