Marchetti: “Non solo Inter, tutte sono in crisi. Ora una sfida stimolante”

Il giornalista di Sky ha spiegato in quali difficoltà si troveranno praticamente tutte le squadre la prossima estate

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della prossima sessione di calciomercato. Questa la sua panoramica: "Non sarà - per nessuno - una passeggiata. Ora si possono fare molte congetture, su quasi tutte le squadre di serie A. A partire dall’Inter, che ha appena vinto lo scudetto ma che, per ammissione dei suoi stessi dirigenti, dovrà fare i conti con i... conti. Mantenere questo standard senza pesare troppo sulle spalle del club sarà una sfida stimolante. Che chiaramente non avranno solo i nerazzurri. Sicuramente la proprietà cinese ha avuto più problemi di altre proprietà (italiane e straniere) ma tutte sono in crisi. Alla crisi economica si devono aggiungere anche le vicende di campo (e extra campo, ovvero immagine)".

Sulle altre: "Pensate alla Juventus: in bilico per la qualificazione in Champions che sta vivendo il suo momento peggiore dell’ultima decade. Resistere in questo momento senza scossoni sarà difficile, a tutti i livelli. I risultati possono puntellare, altrimenti potrebbe addirittura esserci un radicale cambiamento, che non riguardi soltanto la panchina. A cascata (e ad incastro) poi ci sono le altre: dal Milan (alle prese con i rinnovi, soprattutto quello di Donnarumma di cui abbiamo parlato tanto tempo) alla Fiorentina. Dalla Lazio (il cui successo targato Inzaghi/Tare è sotto gli occhi di tutti) alla zona retrocessione dove è tutto in ballo".