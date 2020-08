Marchetti: “Inter, ci sono le condizioni per prendere Vidal. Serve soltanto…”

Arturo Vidal è tornato nella lista della spesa dell’Inter. Luca Marchetti ne ha parlato nel suo editoriale per TMW: “Da sempre accostato ai nerazzurri, a maggior ragione ora che è uno di quelli in uscita dalla rifondazione blaugrana. Conte – che è stato oggi in sede proprio per parlare di mercato con Ausilio e Marotta. E il nome di Vidal non può che tornare di moda. E’ un giocatore che l’allenatore conosce benissimo, con cui ha lavorato alla Juventus, lo insegue da tempo e adesso sembrano esserci le condizioni giuste per provarci visto che il cileno ha un contratto in scadenza nel 2021. Ora bisognerà soltanto avere la pazienza di aspettare il momento giusto e le condizioni più favorevoli, considerando anche che in rosa all’Inter tornerà anche Nainggolan”.