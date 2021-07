Marchetti: “Inter, Zappacosta o Bellerin per il dopo Hakimi. Inzaghi a cena…”

Il punto sul mercato dell'Inter nell'editoriale su TuttoMercatoWeb del giornalista di Sky Sport Luca Marchetti

"All’Inter è stato presentato ufficialmente Inzaghi che in serata è andato a cena con la società. Per discutere di futuro e mercato. Come se ne è parlato in conferenza, soprattutto di Dimarco e Perisic. Per l ruolo di terzino resiste il nome di Bellerin, come quello di Zappacosta, ma l’Inter non ha fretta. Nel frattempo Esposito andrà al Basilea in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto".