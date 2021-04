Marchetti: “Inter, Zhang chiamato a dare risposte. Conte non polemico quando…”

Il ritorno del presidente nerazzurro a Milano servirà a sciogliere tutti i nodi sul futuro del club

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato del ritorno in Italia di Steven Zhang, presidente dell'Inter, chiamato a gettare le basi per il futuro del club: "Al di là dei festeggiamenti per l’imminente scudetto Zhang è chiamato a dare risposte, soprattutto ai suoi dipendenti. Conte non è stato polemico quando ha chiesto delucidazioni. Tutti sanno che il momento è complicato per tutti, in maniera ancora più evidente all’Inter. Zhang dovrà chiarire le questioni finanziarie, l’ingresso o meno di nuovi soci, il progetto dell’Inter: è necessario vendere, bisogna conservare o ci sono possibilità di investimento? Questo non significa che se ne andrà qualcuno, anzi. Ma essere chiari sin dall’inizio, come successe a villa Bellini, non può che essere un altro punto di partenza. Con gli equivoci non si va lontano...".