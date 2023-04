Marchetti: “Inzaghi contestato si prende un’altra finale. I conti si fanno alla fine”

Il giornalista, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha commentato la vittoria di ieri sera dell'Inter contro la Juve

Il giornalista Luca Marchetti, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha commentato la vittoria di ieri sera dell'Inter contro la Juve. Mister Inzaghi raggiunge un'altra finale: "In finale l’Inter ce la porta il più nerazzurro di tutti, quello nato in curva. Quello che queste partite le sente più di tutti (forse) e che questa stagione è riuscito a scardinarle. Quello che non voleva guardare il finale di partita con l’asciugamano sulla testa. Per l’Inter, vittoriosa con il gol di Dimarco, è una soddisfazione doppia. Arriva fino alla fine anche della coppa Italia (in attesa di sapere se sarà Fiorentina, come probabile, o Cremonese) e soprattutto batte i rivali di sempre".

"Quell’Inzaghi tanto contestato, messo sotto esame, pronto a essere sacrificato in virtù non si sa di chi o di cosa, si prende un’altra finale (che per carità è tutta da giocare), si potrà godere una semifinale di Champions League e anche in campionato è tornato a sorridere. I conti - come abbiamo sempre detto - si fanno sempre alla fine. Le burrasche le hanno passate tutti: chi prima e chi dopo. Chi con più punti, chi con più sconfitte. Chi è riuscito a tenere la barra dritta, chi ha dovuto cambiare rotta, per ritrovare poi il proprio cammino".

"La soddisfazione è giusto che se la tenga Inzaghi: Inzaghi e il suo gruppo. L’Inter sarà certamente la squadra che farà più partite in stagione (al massimo potrà essere raggiunta proprio dalla Juventus, dovesse arrivare in finale di EL e l’Inter fermarsi nel derby): significa arrivare in fondo alle competizioni ed essere sempre sul pezzo. E proprio a differenza della Juve, l’Inter in Champions ci è rimasta".