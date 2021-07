Marchetti: “Italia, Mancini ha dato grande mentalità. Oggi bella sensazione”

Le considerazioni del giornalista a proposito del percorso svolto finora dagli azzurri all'Europeo

Luca Marchetti, nel suo intervento per TMW Radio, ha parlato del percorso svolto dall'Italia finora all'Europeo. Queste le sue parole: "Dobbiamo fare un doppio applauso, sia ai ragazzi che a Mancini. La nazionale ha messo in campo qualcosa che altri non hanno messo in campo e adesso può giocarsela con tutti. Le grandi firme hanno steccato in questo Europeo, mentre il collettivo è stata una componente decisiva. Contro il Belgio partivamo sfavoriti, oggi contro la Spagna siamo consapevoli di potercela giocare. È una bella sensazione, non la provavamo da tanto. Mancini è stato bravo a dare una grande mentalità a questa squadra. Credo che molti gli abbiano dato del visionario, in senso buono, quando ancor prima di qualificarsi parlava di arrivare in semifinale all'Europeo".