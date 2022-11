Marchetti: “Inter e Juve, jolly finiti: domenica ci si gioca la stagione e…”

Luca Marchetti, giornalista, ha analizzato così il momento della Juventus in avvicinamento alla sfida contro l'Inter di domenica

Intervenuto sulle colonne di Tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti, giornalista, ha analizzato così il momento della Juventus in avvicinamento alla sfida contro l'Inter di domenica:

"La Juventus deve ritrovarsi a pieno. La sconfitta forse fa meno male, perché arrivata dopo una prestazione discreta e contro una squadra importante. Ma pur sempre una sconfitta rimane. Una sconfitta da cui prendere le energie necessarie per rituffarsi prima di tutto in campionato. Perché all’orizzonte c’è la partita con l’Inter in cui ci si gioca un bel pezzo di stagione. Il Napoli corre e nessuna delle due può permettersi di perdere ancora terreno. I jolly sia Inter che Juve se li sono giocati: nessuna delle due può permettersi di giocarsene un altro…"