Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Luca Marchetti ha parlato anche dell’Inter. In particolare il giornalista ha analizzato la situazione di Lautaro Martinez: “Lautaro al Barcellona non è tutto finito, ma rimandato. L’Inter ha detto che se il Barcellona lo vuole deve pagare la clausola e ora non può pagarla, anche per le regole che hanno introdotto in Spagna“.

(Tutti Convocati)