Si torna a parlare del futuro di Lautaro Martinez negli studi di Sky Sport. Luca Marchetti spiega: “L’Inter ha sempre detto che Lautaro Martinez sarebbe andato via soltanto per la clausola, da esercitare entro il 7 luglio. Dopo quella data cambierebbero le carte in tavola e l’Inter potrebbe chiederne anche più di 111. I problemi del Barcellona? Sarà interessante capire cosa accadrà in Spagna”.