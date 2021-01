Marchetti: “Inter, un solo pensiero. Bc Partners? Liquidità per superare la crisi. I tempi…”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione in casa Inter nel suo appuntamento consueto con l’editoriale su TuttoMercatoWeb: “La situazione in casa interista invece più che al mercato (o alla Coppa Italia) è rivolta verso la due diligence di cui ha parlato nelle ultime ore il Sole24Ore da parte del fondo di Private Equity BC Partners. Marotta ha spiegato che la proprietà sta valutando tutte le opportunità nell’interesse dell’Inter e nel rispetto del blasone storico del club. E – aggiungiamo noi – in questo momento di difficoltà generale avere un partner che possa aiutare (soprattutto nella liquidità) un club è un modo per superare il momento difficile. E’ un processo lungo, comunque, che richiederà almeno qualche settimana prima di entrare nel vivo“.