Marchetti: “Lukaku orfano dell’Inter. Calata vistosamente la sua valutazione”

I dati riportati dal giornalista sull'attaccante che lontano da Milano ha perso lo smalto dei giorni migliori

Nel suo editoriale di oggi per TMW, Luca Marchetti ha riportato dati di KPMG sul valore dei singoli calciatori. Balzano all'occhio alcune curiosità: "Nei primi dieci giocatori con più valore rimane sempre al primo posto con 137,5 milioni di valutazione Haland, sale Foden (124), aumenta ancora Alexander Arnold (110) così come Bruno Fernandes (110) e soprattutto De Jong (109) che torna nella top 10. Menzione per Ruben Dias che entra per la prima volta nella top 10. L’unico top che scende vistosamente di posizione (-5) e di valore (-11 milioni sul cartellino) è Lukaku, orfano dell’Inter".