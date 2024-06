Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, esperto di mercato, ha parlato così della possibilità Milan per Romelu Lukaku: “Lukaku ha preso quota nel Milan. È una storia vecchia perché se ci si pensa anche lo scorso anno si parlava di lui in rossonero in questo periodo e in quel momento si cominciò a innervosire l’Inter.