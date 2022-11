Marchetti: “Mercato? L’acquisto dell’Inter sarà Lukaku. Il rinnovo di Skriniar…”

Luca Marchetti, nel suo intervento per TMW Radio, ha parlato di quello che potrebbe accadere alla riapertura del mercato per i club di Serie A. Queste le sue parole: "Non credo che ci siano tante squadre che faranno molto, il tema economico è importante e le società dovranno consolidare le proprie posizioni. Il Napoli non ha bisogno di fare nulla, il nuovo acquisto per l'Inter sarà Lukaku. Il Milan ha speso tutto quello che aveva per il mercato, la Juventus avrà Pogba, Di Maria e Chiesa come nuovi acquisti. Forse potrebbe fare qualcosa in difesa, la Roma potrebbe muoversi ma non mi aspetto nulla di clamoroso. Tra i temi ci sarà il rinnovo di Skriniar, sicuramente il futuro di Ronaldo perché non potrà rimanere a Manchester. Mi aspetto invece molto movimento sulle scadenze di contratto nel 2023, il parametro zero può essere un'opportunità importante. Parleremo spesso anche di Leao, che vorrebbe accollare la famosa multa a chiunque gli farà firmare il prossimo contratto".