L'estremo difensore spagnolo scenderà in campo in Coppa Italia: la decisione definitiva arriverà non prima del 2026

Alessandro De Felice Redattore 5 dicembre 2024 (modifica il 5 dicembre 2024 | 09:47)

Josep Martinez dovrà ancora aspettare. Le sue qualità, che lo hanno portato ad essere l’investimento più oneroso dell’ultima sessione di mercato, non sono in discussione, ma non è ancora arrivato il suo momento, come spiega il Corriere dello Sport.