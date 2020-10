Marchetti: “Inter, Alonso opportunità a una condizione. Cagliari-Nainggolan, i messaggini…”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha analizzato gli ultimi movimenti di mercato dell’Inter e le possibili operazioni in questo finale della finestra estiva nel suo consueto editoriale su TuttoMercatoWeb:

“Continua anche l’Inter a monitorare il mercato. Alonso potrebbe essere una buona opportunità, visto che il suo percorso al Chelsea dopo il litigio con Lampard potrebbe essere finito. All’Inter un giocatore del genere farebbe comodo per allargare ulteriormente la rosa, che però dovrà comunque ridursi per fargli spazio (magari proprio con Dalbert, nel suo stesso ruolo). Di sicuro non parte più Ranocchia, di sicuro arriva Darmian entro pochi giorni. E poi bisognerà capire cosa succede con Skriniar, titolare a Benevento. Ancora nessuna novità dal Tottenham, nel senso che dopo la manifestazione di interesse non ha affondato il colpo. Poi c’è il discorso di Nainggolan: il Cagliari ci crede, sta parlando con l’Inter della valutazione del cartellino (ora 12 milioni), della possibilità di inserimento di giocatori nella trattativa (giovani interessanti del settore giovanile del Cagliari) visto che con il giocatore un accordo è stato raggiunto: Nainggolan si è reso disponibile a spalmare i suoi due anni di contratto su tre anni (e di questo il presidente Giulini lo ha ringraziato pubblicamente, indipendentemente da come andrà a finire la trattativa). Ora sarà necessario trovare l’accordo definitivo con l’Inter. Ma se i messaggini funzionano, come hanno funzionato fra Nandez e Godin magari funzionano anche fra lo stesso Godin e Radja”.