Marchetti: “Napoli-Inter più importante per gli azzurri ma non sarà facile vincere”

Le parole del noto giornalista a proposito del prossimo turno di campionato e del posticipo in particolare

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport. Queste le sue considerazioni sul prossimo turno di campionato: "Una tra Juve e Atalanta non farà punti o ne faranno 2 in meno. Per il Napoli vincere contro l'Inter non è facile, fosse capitato un altro incrocio sarebbe stato un turno favorevole. Non basta la prestazione, bisogna fare risultato e oggi è difficile. Peraltro le sfide tra grandi squadre danno sempre motivazioni in più, sono gare di grande fascino. Il Napoli però non deve guardare a certe cose e deve giocarsi la sua partita. A inizio campionato dicemmo che il Napoli se la poteva giocare fino alla fine per posizioni di vertice, non è stato così ma in una gara secca si può fare bene. Di certo è una gara più importante per il Napoli piuttosto che per l'Inter".