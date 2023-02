Marchetti: “Napoli? Stagione irripetibile: l’Inter vince ma è sempre a -13”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Il Napoli ha messo in campo una serie di situazioni che hanno dato vita a una stagione straordinaria, forse irripetibile. Non sta lasciando neanche le briciole agli avversari. Questo però non significa che le altre squadre debbano stare a distanza siderale dal Napoli.