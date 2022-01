Marchetti: “Scuse Aia al Milan? Mi fanno sorridere, allora dovrebbe farlo ogni volta”

Il giornalista Luca Marchetti ha parlato dell'episodio sfavorevole al Milan nella partita di ieri sera contro lo Spezia

“Sì già a gennaio. Se dovesse andare via Arthur, la Juventus un sostituto deve averlo. E ha due idee: Zakaria, che è in scadenza di contratto, e Rovella, che la società ha già acquistato per il prossimo anno dal Genoa. Viste le condizioni, non è detto che non possano concretizzarsi entrambe”.