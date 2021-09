Marchetti: “Shakhtar? L’Inter è stata pericolosa, eccome. Deve scattare…”

L'analisi del giornalista: "Una vittoria in Ucraina avrebbe anche messo l’Inter in una situazione più comoda nell’affrontare lo Sheriff"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Marchetti , giornalista, ha analizzato così la prestazione dell'Inter nel pareggio contro lo Shakhtar Donetsk di martedì sera: "Lo stile di De Zerbi ormai ha messo il seme anche in Europa. E la squadra di Inzaghi ha sofferto questo tipo di atteggiamento. Ma è stata pericolosa. Eccome se lo è stata. E il grande rammarico dell’allenatore nerazzurro è assolutamente condivisibile. Al di là della prestazione non particolarmente brillante, quando si hanno certi tipi di occasioni bisogna sfruttarle.

E’ qui che scatta il processo di definitivo salto (in alto) nel processo di maturazione della squadra nerazzurra: la capacità di essere cinici, quando serve. Perché una vittoria in Ucraina avrebbe anche messo l’Inter in una situazione più comoda nell’affrontare quello che all’inizio era definito il materasso del girone ma che invece ora è primo. Di per sé la notizia peggiore per l’Inter non arriva dalla trasferta, dove non è stato compromesso assolutamente nulla, ma dal risultato clamoroso di Madrid: lo Sheriff non ha intenzione di fare la vittima sacrificale, con nessuno. E il risultato della prima giornata non era casuale…".