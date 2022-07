Marchetti (Sky): “Kim? Tempi lunghi nelle trattative ma il Napoli potrebbe farcela”

“Napoli? Dipende quali sono le aspettative. Il Napoli ha voluto questo percorso per svecchiare il gruppo e per necessità economiche. La squadra si sta rifacendo il volto. Stiamo assistendo ad una metamorfosi completa. Un voto al mercato del Napoli adesso glielo dai sulla fiducia. Vediamo se questo mercato permetterà alla squadra di restare competitiva per andare in Champions League, poi bisogna fare i conti con le altre. Juventus, Roma e Lazio si sono rinforzate".

"Fabian Ruiz? C’è il discorso del rinnovo di contratto. Il Napoli ha fatto una distinzione sulla proposta, perché a Koulibaly sono stati offerti tanti soldi per una considerazione diversa della situazione perché il senegalese non ha mai approfittato di essere a scadenza. Mentre per Fabian Ruiz il Napoli pensa che il giocatore giochi sulla durata del suo contratto. In queste situazioni il Napoli non è mai molto morbido, ricordiamo il caso di Milik. Il Napoli vuole che Fabian Ruiz rinnovi o che porti un’offerta pari al suo valore".