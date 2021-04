Marchetti: “La Superlega non è la soluzione ai problemi. Ma scatta una domanda”

Il pensiero del giornalista a proposito del tema che tanto sta facendo discutere negli ultimi giorni

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti si è soffermato sui problemi del calcio europeo per i quali la Superlega si è dimostrata non essere la soluzione. Questo il suo pensiero: "Il Covid ha certamente devastato i bilanci delle società. Che però già prima del Covid erano problematici, eccome. Le grandi squadre hanno aumentato a dismisura i loro ricavi: grazie al commercial, alla vendita dei diritti televisivi. Ma hanno speso. Spesso più di quanto fosse supportabile. Si sono indebitate, ogni anno di più. Sono pochissime le società che sono gestite in maniera equilibrata. La volontà di vincere, di rimanere competitivi, di crescere, di attaccare quello più forte di te ha portato un disequilibrio difficilmente sanabile. E - sinceramente - l’unica soluzione non è la SuperLega. Non basta la SuperLega. Serve una soluzione congiunta. E questo è innegabile, quanto ineluttabile. Bisognerà farlo, anche (e soprattutto) senza SuperLega. E qui scatta un’altra domanda: se i migliori manager e imprenditori delle migliori squadre del mondo hanno trovato questa soluzione, naufragata nel giro di 48 ore, come sarà possibile trovare davvero una via d’uscita? Una via condivisa, una via “illuminata”?".