Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato delle parole del presidente dell’Inter Zhang che ieri sera ha attaccato il presidente della Lega Serie A. Queste le sue dichiarazioni a Tmw Radio:

L’uscita di Zhang mi ha sorpreso. Per i toni usati, per l’orario e anche per il momento. Questo tipo di polemiche dovrebbero essere evitate, perché infiammano solo gli animi dei tifosi