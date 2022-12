Marchisio: “Curioso di vedere l’Argentina con l’attacco della Francia. Tra Messi e Mbappé…”

Quale sarà la chiave della finale?

«Se sarà equilibrata, la panchina migliore della Francia potrà essere un fattore. La squadra di Deschamps non ha molti punti deboli ed è completa. L’Argentina è partita male, poi è cresciuta, ma ha meno qualità e meno esperienza. Non è bella da vedere, ma ha acquisito fiducia in se stessa. Sono curioso di vedere l’Argentina per la prima volta contro un attacco dal grandissimo potenziale. È impressionante, comunque, la continua crescita di Alvarez. Sorrido quando vedo la sua foto da ragazzino con Messi che era il suo idolo: adesso Leo gli fa gli assist al Mondiale. Ricordo quando il mio idolo era Del Piero e poi Ale mi fece l’assist per il mio primo gol in A».