Marchisio: “Stravedo per Barella! Spero Eriksen torni, molti non capiscono che…”

Le parole dell'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale sulla squadra allenata da Roberto Mancini

L’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, intervistato sui canali ufficiali della Nazionale, ha commentato così le prima due partite dell’Italia: “Dobbiamo stare con i piedi per terra. È un’Italia bella, non ci aspettavamo un inizio così ma per storia, abbiamo sempre avuto difficoltà agli inizi. Due partite senza mai soffrire, dando una grande impronta di gioco. Abbiamo avuto degli infortuni, ha giocatori Di Lorenzo che ha fatto una grande partita, Giorgio si è fatto male speriamo non per tanto, ma Acerbi è entrato e ha fatto benissimo. Il Galles è stata la sorpresa del girone, mi augurano che non si facciano dei calcoli. Dobbiamo giocarcela con questa convinzione che abbiamo”.