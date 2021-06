Marchisio: “Barella molto più importante di Jorginho: è insostituibile”

Le parole dell'ex calciatore: "A volte è un po' irruente, ma è un giocatore a tutto campo e che serve tantissimo alla nostra nazionale"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della gara tra Italia e Svizzera, Claudio Marchisio, ex centrocampista, ha parlato così di Nicolò Barella, uomo imprescindibile per l'Inter e per la nazionale: "E' un diesel, ha bisogno di scaldarsi. E' un giocatore importantissimo, molto di più di Jorginho: è insostituibile per le sue caratteristiche nel gioco di Mancini. Lui si butta senza palla per fare gol, recupera tanti palloni: a volte è un po' irruente, ma è un giocatore a tutto campo e che serve tantissimo alla nostra nazionale".