Marchisio: “Non vorrei Vidal da Conte. Chiellini odia l’Inter? Ora faccio lo juventino e…”

Intervenuto alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, è tornato sulle parole ‘di odio’ di Chiellini nei confronti dell’Inter, commentando poi il primo anno in nerazzurro di Antonio Conte:

“Chiellini odia l’Inter? Ora mi tocca fare lo juventino e dire che anche dall’altra parte è così. Mi è capitato con il Napoli perché ci dividevamo il primato, ma qualche giornalista ha scritto che io odiavo i napoletani e non è assolutamente così. Conte ha sposato al 100% il progetto Inter, insieme hanno fatto un passo in avanti rispetto agli ultimi anni. Vidal all’Inter? Non mi piacerebbe, andrebbe a dare un’anima ancora più forte ai nerazzurri. Arturo lo vorresti sempre in campo al tuo fianco”.

(Fonte: Tutti Convocati)