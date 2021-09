Marchisio: “Juve. più equilibrio senza CR7. L’Inter insegna: i gol da dietro importanti”

L'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio ha parlato della partenza di Ronaldo e ha citato l'Inter campione d'Italia

«Dipende molto dal progetto di Allegri perché, senza CR7, perdi tanti gol e un giocatore di spessore davanti. Adesso cambia e forse ci sarà un po’ di equilibrio maggiore in tutti i reparti. E davanti devono sentirsi più responsabilizzati per sopperire ai 35 gol, per quanto devono incrementare la quota gol anche i centrocampisti. L’Inter insegna che lo scudetto si vince anche con i gol che arrivano da lì: Barella, Brozovic, Eriksen hanno segnato gol pesanti nel finale di stagione».