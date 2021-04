Marchisio: “L’Inter ha sicurezza, non prende gol. Juventus, addio allo scudetto”

L'ex centrocampista bianconero alza bandiera bianca: "Sarebbe stato molto difficile anche senza il ko con il Benevento"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Claudio Marchisio analizza i problemi della sua ex squadra, la Juventus, e di fatto "consegna" il titolo all'Inter: "Se il ko col Benevento ha certificato l'addio allo scudetto? Per me sì, ma anche senza quello stop sarebbe stato molto difficile. L'Inter ha una sicurezza interna di spogliatoio, anche quando soffre non prende gol. La Juve spazia da partite che domina solo se riesce a sbloccarle ad altre in cui va in difficoltà: manca equilibrio nel saper soffrire e poi fare male".